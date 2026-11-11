Bancali usati e nuovi
Italia

Sicurezza stradale: Fidanza (FDI), “Passi avanti ma serve investire su tecnologia e cultura”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Novembre 2026
Meno di un minuto

“Il Parlamento Europeo in realtà ha già fatto molto, perché negli ultimi mesi è stato protagonista di importanti provvedimenti che hanno caratterizzato un passo avanti dal punto di vista della sicurezza stradale”. A dirlo è l’eurodeputato di Fratelli d’Italia (ECR), Carlo Fidanza, facendo il punto sulle iniziative legislative comunitarie. Fidanza richiama i traguardi normativi raggiunti di recente: “Penso alla direttiva patenti, penso al cosiddetto pacchetto sulla consapevolezza della sicurezza stradale che ha migliorato i sistemi di controllo, i sistemi relativi alle sanzioni, l’interoperabilità delle banche dati a livello europeo tra i diversi stati membri”. Misure che dimostrano come si sia andati “avanti nella giusta direzione”.

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Novembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Nettuno: Daniela Rotolo vince il campionato italiano di taekwondo

17 Dicembre 2019
SCLEROSI TUBEROSA

SCLEROSI TUBEROSA, BAMBINO GESU’: OLTRE 150 PAZIENTI IN 3 ANNI, IL 45% DA FUORI REGIONE

18 Maggio 2024

Rossini (Assolombarda Pavia): “”Ai e giusta direzione export per stare sul mercato””

13 Ottobre 2026

Christine Lagarde lascia la Bce: cosa c’è dietro il suo addio – Eurofocus podcast, Adnkronos

30 Ottobre 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno