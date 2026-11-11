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Sicurezza stradale, Borchia (Lega): “19mila vittime stradali sono troppe, serve approccio

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Novembre 2026
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“19.000 vittime in Europa l’anno scorso sono troppe”. Per questo motivo è necessario intraprendere un percorso che vada “oltre l’approccio classico delle sanzioni e oltre l’approccio regolatorio”. A dirlo è l’eurodeputato della Lega, Paolo Borchia, a margine di un evento al Parlamento Europeo dedicato alla sicurezza stradale. Secondo Borchia, la chiave per abbassare questo “numero impressionante” risiede nell’innovazione: “Si cerca attraverso la tecnologia, attraverso l’analisi predittiva, attraverso l’intelligenza artificiale di creare dei modelli nuovi che possono contribuire fattivamente” al bilancio della sicurezza sulle strade europee.

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