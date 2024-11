Shaila in lacrime per Javier, la reazione dell’argentino spiazza: “Ho paura che lo faccia davvero”

Shaila ha avuto un grande momento di sconforto, Javier intanto ha un grande timore nei suoi confronti: la confessione sorprende.

Da quando Shaila Gatta è rientrata nella casa del Grande Fratello ha dovuto fare i conti con critiche e attacchi che le sono arrivate da parte di più concorrenti. Il suo comportamento ha fatto molto discutere gli inquilini del GF e con alcuni ha avuto anche dei chiarimenti, ciò nonostante l’ex velina di Striscia la Notizia ha avuto un momento di forte sconforto ed è scoppiata a piangere, intanto Javier ha avuto una reazione inaspettata.

Nessuno si sarebbe aspettato che il bel argentino nutrisse questo genere di timore nei confronti di Shaila, da quando l’ex velina è tornata nella casa lui ha più volte ribadito che per lui non esiste, ma adesso questa confessione è stata un colpo per tutti.

Le lacrime di Shaila e la paura di Javier, cosa teme l’argentino

Il rientro al Grande Fratello italiano sicuramente non è stato facile per Shaila Gatta che, dopo aver troncato con Javier ha iniziato una relazione con Lorenzo e adesso si trova a dover fare i conti con le critiche che sta ricevendo. L’ultimo episodio l’ha fatta scoppiare in lacrime, quando è arrivato un aereo sulla casa per Javier, con la scritta: “L’Italia sa“, l’ex velina non ha più resistito alle emozioni ed è scoppiata a piangere.

Stanca delle continue critiche e del fatto di avere tutti contro, ha avuto un cedimento. A consolarla ci ha pensato Lorenzo che le ha ricordato che donna forte è, sostenendola in questo momento che – aldilà delle ragioni o dei torti – per lei è sicuramente difficile. Intanto Javier ha confessato una grande paura che ha proprio nei confronti di Shaila, sebbene abbia più volte detto che per lui non esiste più, capita spesso che parli di lei.

Dopo aver visto l’aereo è stato molto contento, ma al contempo ha espresso ad Amanda e Maria Vittoria un suo grande timore rispetto a Shaila: “Ho paura che la gente fuori la massacri. Non vorrei gioire per questa situazione. Lei fuori di qui mi querela“. Praticamente ha paura sia che Shaila riceva troppi attacchi fuori dalla casa sia che l’ex velina agisca per vie legali per difendersi da tutto quello che lui sta dicendo su di lei.

L’ex velina se all’inizio sembrava avere un atteggiamento più remissivo nei confronti dell’argentino, anche in virtù di come sono andate le cose con lui, ora è cambiata ed è molto contrariata dalle cose che sta raccontando. Da qui nasce, dunque, il timore di Javier. Lo scontro è ancora aperto e senz’altro vedremo nei prossimi giorni ulteriori risvolti.