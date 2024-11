Shaila e Lorenzo contro Helena e Javier, guerra tra le coppie: accuse pesanti nella casa

La tensione potrebbe esplodere da un momento all’altro, le due coppie sono ormai ai ferri corti: cosa sta accadendo nella casa.

Negli ultimi tempi Helena e Javier sembrano essersi molto avvicinati, complice la delusione che tutti e due hanno ricevuto da Shaila e Lorenzo, le cose tra di loro potrebbero evolversi e da un’amicizia pare quasi che potrebbe nascere altro. La cosa a quanto pare ha indispettito Spolverato e la Gatta e le accuse che hanno fatto alla brasiliana e all’argentino sono molto pesanti.

Che Helena e Lorenzo abbiano avuto nel corso degli ultimi giorni diverse discussioni è cosa nota, ma adesso pare proprio che lui e Shaila abbiano intravisto altro e non sembrano intenzionati a starsene in disparte. Una “guerra” potrebbe esplodere all’interno della casa da un momento all’altro.

Shaila e Lorenzo all’attacco contro Javier ed Helena, cosa sta succedendo

Lorenzo e Shaila hanno notato alcune cose di Javier ed Helena che proprio non riuscirebbero a digerire, intanto la tensione tra i quattro sembra crescere sempre di più ed è molto probabile che presto assisteremo a uno scontro tra i protagonisti dell’allora quadrilatero amoroso.

Spolverato e l’ex velina hanno chiacchierato a lungo di Javier ed Helena e del fatto che negli ultimi tempi sembrerebbe quasi che tra i due stia nascendo qualcosa. Secondo Shaila il pallavolista argentino non avrebbe carattere perché non si espone mai su nessuna questione e secondo lei lo fa per avere la benevolenza del pubblico. Lorenzo ha un pensiero ben preciso: “Non credo a nessuno dei due“.

Entrambi avrebbero notato la vicinanza degli ultimi tempi, l’ex velina ha addirittura detto che li vedrebbe bene assieme perché avrebbero diverse affinità. Lorenzo crede che stiano fingendo e non ci sarebbe nulla di vero, riguardo a una possibile vicinanza diversa dall’amicizia. Ad ogni modo sembra che la coppia del Grande Fratello abbia delle idee ben precise riguardo alla brasiliana e all’argentina.

Così come, dal canto loro, Helena e Javier non perdono occasione di parlare di loro. Proprio per questo è probabile che Alfonso Signorini organizzi un confronto tra i quattro in diretta e, vedendo come stanno le cose al momento, potrebbero volare accuse pesanti. Soprattutto Lorenzo e Javier potrebbero animare i toni della discussione, un tempo amici e oggi lontani, pare che tra i due non corra più tanto buon sangue. Non ci resta, dunque, che aspettare ulteriori risvolti.