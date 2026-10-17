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Serie A, oggi Venezia-Napoli 0-0 – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli. Oggi, sabato 17 ottobre, gli azzurri sfidano il Venezia – in diretta tv e streaming – al Penzo nella settima giornata di Serie A. La squadra di Max Allegri è reduce dalla sconfitta in Champions League contro il Villarreal, che si è imposto per 3-1, mentre in campionato aveva battuto il Frosinone 3-0. Il Venezia invece, che ha accolto Davide Nicola in panchina dopo l’esonero di Giovanni Stroppa, aveva perso a Bergamo contro l’Atalanta per 3-1. 

La sfida tra Venezia e Napoli è in programma oggi, sabato 17 ottobre, alle ore 15.  

Ecco la probabile formazione:
 

Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Haps; Adams, Yeboah. All. Nicola. 

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Lang; Hojlund. All. Allegri. 

 

 

Venezia-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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