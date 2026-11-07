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Serie A, oggi Roma-Sassuolo – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Novembre 2026
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(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 7 novembre, i giallorossi ospitano il Sassuolo all’Olimpico nell’undicesima giornata di campionato. La squadra di Gasperini, terza in classifica a 24 punti (-4 dalla Lazio capolista), è reduce dalla brutta rimonta subita a Old Trafford contro il Manchester United (3-2) e va a caccia di tre punti pesanti in chiave campionato. Anche i neroverdi del grande ex Aquilani, quartultimi, cercano il riscatto dopo la sconfitta contro la Fiorentina. 

Dove vedere Roma-Sassuolo? La partita sarà visibile in diretta sui canali Sky Sport, ma anche su Dazn. La sfida sarà disponibile in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn. 

Dopo la sosta, la Roma tornerà in campo sabato 21 novembre alle 18 contro il Parma, al Tardini. Domenica 22 novembre il Sassuolo ospiterà invece il Genoa al Mapei Stadium alle 15.  

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