(Adnkronos) – La Roma vuole continuare nel suo momento magico e oggi, domenica 29 novembre, ospitano all’Olimpico il Sassuolo in un match della tredicesima giornata di Serie A. La squadra di Gian Piero Gasperini arriva dall’ottimo pareggio in trasferta in Champions League a Parigi contro i campioni d’Europa del Psg e vogliono la quinta vittoria di fila in campionato. I brianzoli sono reduci dalla netta vittoria in casa per 3-0 sulla Fiorentina nel monday night della 12/a giornata. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Ecco le probabili formazioni di Roma-Monza, in campo oggi alle 18:

oma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, N’Dicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Rodrigo Mora; Malen. All: Gasperini.

Monza (3-5-2): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Colombo, Pessina, Akinsanmiro, Mangas; Robinson, Varela. All: Juric.

Il match tra Roma e Monza sarà visibile su Dazn ma anche sui canali di Sky Sport. La sfida si potrà vedere anche in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn.

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