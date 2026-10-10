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Serie A, oggi Napoli-Frosinone: orario, probabili formazioni e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 10 ottobre, la squadra di Massimiliano Allegri ospita il Frosinone allo stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri, noni in classifica a quota 7 punti, vanno a caccia di punti pesanti per riscattare un avvio di stagione non esaltante. Dall’altra parte, i gialloblù dovranno dare continuità a un inizio di stagione sorprendente, che li vede sesti a quota 10 punti. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Frosinone, in campo alle 20:45: 

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin R., Spinazzola; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Neres. All. Allegri 

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono A., Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. All. Alvini 

La partita di Serie A tra Napoli e Frosinone sarà visibile in diretta tv su Dazn, ma anche sui canali Sky Sport. La sfida sarà inoltre disponibile in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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