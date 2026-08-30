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Serie A, oggi Napoli-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Serie A oggi, domenica 30 agosto. Dopo il successo all’esordio contro il Genoa, con il 2-0 firmato dalle reti di De Bruyne e Vergara, la squadra di Allegri ospita il Como al Maradona nella seconda giornata di campionato. Al debutto, gli uomini di Fabregas hanno pareggiato 1-1 contro l’Udinese. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. 

 

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Como, in campo oggi alle 18:30: 

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson Santos. All. Allegri 

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas 

 

La sfida del Maradona tra Napoli e Como sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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