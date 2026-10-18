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Serie A, oggi Milan-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 18 ottobre, i rossoneri ospitano l’Atalanta nella settima giornata di campionato. A San Siro, la squadra di Ruben Amorim è chiamata a dare continuità alla bella vittoria agguantata in Europa League contro il Salisburgo (0-4). Stesso discorso per gli uomini di Maurizio Sarri, vittoriosi 3-1 nella prima sfida di Conference League contro il Pafos. 

Ecco le probabili formazioni di Milan-Atalanta, in campo alle 18: 

Milan (3-4-2-1) Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Moreira, Musah, Rabiot, Chukwueze; Pulisic, Cissé; Goncalo Ramos. All. Amorim 

Atalanta (4-3-3) Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Krstovic, Rowe. All. Sarri 

La partita di campionato tra Milan e Atalanta sarà visibile in diretta tv su Dazn e sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport Uno. Sfida visibile anche in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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