Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Serie A, oggi Lazio-Monza: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Lazio torna protagonista in Serie A. Oggi, domenica 11 ottobre, i biancocelesti sfidano il Monza – in diretta tv e streaming – allo stadio Olimpico di Roma nella sesta giornata di campionato. La squadra di Gattuso è reduce dalla vittoria esterna contro il Venezia, battuto 2-0 al Penzo, mentre i brianzoli di Juric hanno superato il Sassuolo 2-1 in casa. 

 

La sfida tra Lazio e Monza è in programma oggi, domenica 11 ottobre, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni: 

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belhayane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso. 

Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Robinson, Cutrone; Varela. All. Juric. 

 

Lazio-Monza sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Anzio, il sindaco De Angelis : “Zero amministratori coinvolti, ma c’è chi esulta sulla mortificazione mediatica della città”

21 Febbraio 2022

Tumore alla prostata, studio: “Apalutamide prima e dopo intervento riduce rischio metastasi del 20%”

5 Giugno 2026

Motta “Dopo l’infortunio di Bremer daremo tutti di più”

5 Ottobre 2024

L’Abc del canone Rai 2024, da pagamenti a esenzione: quello che c’è da sapere

25 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno