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Serie A, oggi Lazio-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Lazio torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 30 agosto, la squadra di Gattuso ospita il Genoa all’Olimpico nella seconda giornata di campionato. I biancocelesti arrivano dal successo per 1-0 contro il Bologna, firmato da Frattesi. I rossoblù sono invece reduci dalla sconfitta per 2-0 contro il Napoli. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.
 

 

Ecco le probabili formazioni di Lazio-Genoa, in campo oggi alle 20:45:  

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Taylor, Rovella, Frattesi; Cancellieri, Dia, Zaccagni. All. Gattuso 

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Amorim, Baldanzi, Ellertsson; Vitinha, Colombo. All. De Rossi 

 

La sfida tra Lazio e Genoa sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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