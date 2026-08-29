Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Serie A, oggi Juve-Parma – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Agosto 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Torna in campo la Juventus. Oggi, sabato 29 agosto, i bianconeri sfidano il Parma all’Allianz Stadium di Torino nella seconda giornata di Serie A. La squadra di Spalletti arriva dalla vittoria dell’esordio in campionato contro il Frosinone, per 1-0. Gli uomini di Cuesta sono stati invece battuti, con lo stesso risultato, in casa dal Cagliari. Calcio d’inizio alle 20:45. 

Dove vedere Juve-Parma? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn. La sfida si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn. 

Nella terza giornata di campionato, il Parma ospiterà il Monza domenica 6 settembre alle 20:45. La Juve affronterà invece il Milan allo Stadium alle 20:45.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Agosto 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Pomezia, il Sindaco Adriano Zuccalà in visita all’azienda Elman

18 Dicembre 2018

Riparte il Tour della Salute, presentata a Roma l’ottava edizione

9 Aprile 2026

Rai, Viminale mette sotto tutela ad Sergio: assegnata scorta

14 Febbraio 2024

Internazionali, Sinner apre sessione serale e Kalinskaya chiude: incrocio tra ex sul Centrale

9 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno