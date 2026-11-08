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Serie A, oggi Inter-Como – Diretta
(Adnkronos) – L’Inter protagonista in Serie A. Oggi, domenica 8 novembre, i nerazzurri ospitano il Como – in diretta tv e streaming – a San Siro in uno dei big match dell’undicesima giornata di campionato. La squadra di Chivu, reduce dal successo europeo contro il Feyenoord, dovrà riscattare il ko nel derby della settimana scorsa contro il Milan. Il Como, invece, viene dalla vittoria record per 9-1 contro il Lens, in Champions League, e dal successo in campionato contro il Venezia.
Nella prossima giornata di campionato, l’Inter affronterà in trasferta l’Atalanta mentre il Como ospiterà il Cagliari.
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