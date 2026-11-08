Serie A, oggi Fiorentina-Juventus – Diretta

(Adnkronos) – La Juventus torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 8 novembre, la squadra di Spalletti affronta la Fiorentina – in diretta tv e streaming – all’Artemio Franchi, nel big match che chiude l’undicesimo turno di campionato. I bianconeri, reduci dai successi contro Napoli e Az Alkmaar (in Europa League) sono chiamati a dare continuità alle ultime prove per migliorare una classifica che li vede al settimo posto. Dall’altra parte, i viola vanno a caccia di punti pesanti per allontanare la zona calda.

Nella prossima giornata di Serie A la Juventus ospiterà il Venezia, mentre la Fiorentina se la vedrà in trasferta contro il Monza.

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