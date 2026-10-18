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Serie A, oggi Fiorentina-Como – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Il Como torna in campo in Serie A. Dopo il pari nell’ultimo turno di campionato contro la Roma e il ko in Champions contro il Feyenoord, a Rotterdam, la squadra di Fabregas affronta la Fiorentina al Franchi nella settima giornata di campionato oggi, domenica 18 ottobre. La squadra di Vanoli, terzultima a soli 4 punti, è reduce dal ko della scorsa settimana contro il Genoa e va a caccia dei tre punti per ripartire. 

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Como: 

Fiorentina (4-2-3-1) De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Viery; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Goncalves, Njie; Pellegrino. All.: Vanoli. 

Como (4-2-3-1) Butez; Couto, Kempf, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha; Caqueret, Nico Paz, Liberali; Douvikas. All.: Fabregas. 

 

 

La partita tra Fiorentina e Como sarà visibile in diretta tv su Dazn e in streaming sull’app di Dazn. 

 

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