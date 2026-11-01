Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Serie A, oggi Como-Venezia – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Novembre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Il Como torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 1 novembre, i lariani di Cesc Fabregas ospitano il Venezia di Davide Nicola in un match della decima giornata di campionato. I padroni di casa, reduci da tre vittorie di fila e quarti in classifica con 20 punti, affrontano i lagunari ultimi in classifica a quota 3. Si comincia alle 12:30.  

Dove vedere Como-Venezia? La partita sarà visibile in esclusiva su Dazn e in streaming sull’app di Dazn. 

Nel prossimo turno di campionato, l’ultimo prima della sosta, il Como andrà a far visita all’Inter, mentre il Venezia ospiterà l’Udinese. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Novembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Amorim “Il tempo è prezioso, dobbiamo guadagnarcelo. Pulisic? Lo vedrete in campo”

11 Settembre 2026

Italia-India, Meloni accoglie l’amico Modi: “Welcome to Rome”

19 Maggio 2026

Hong Kong, la crescita fa leva su innovazione e mercato finanziario solido

26 Febbraio 2026

Israele chiede a residenti Khan Younis di evacuare. Duri scontri “ancora per 2 mesi”

10 Dicembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno