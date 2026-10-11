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Serie A, oggi Como-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 11 ottobre, i giallorossi affrontano il Como in trasferta nel lunch match della sesta giornata di campionato. La squadra di Gasperini, prima in classifica insieme a Inter e Lazio, se la vedrà con gli uomini di Fabregas, ottavi a 10 punti dopo il ko contro il Frosinone arrivato prima della sosta. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla.  

Ecco le probabili formazioni di Como-Roma, in campo alle 12:30: 

Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Da Cunha, Milla; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas 

Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Konè, Wesley; Mora, Dybala; Malen. All. Gasperini 

La partita di Serie A tra Como e Roma sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn. Partita visibile in streaming sull’app di Dazn.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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