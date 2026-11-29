(Adnkronos) – Dopo i successi di Lazio, Inter e Roma il Como di Cesc Fabregas nel big match della tredicesima giornata, contro la Juventus prova a rispondere alle prime tre in classifica. Oggi, domenica 29 novembre, i lariani ospitano i bianconeri di Luciano Spalletti nel posticipo domenicale. La squadra di Fabregas, dopo la vittoria in Champions League con l’Aek Atene, e quella sul Cagliari in Serie A cerca i tre punti per tornare al quarto posto e scavalcare il Milan, mentre la Juve deve cercare il successo esterno per risalire dal settimo posto.

Como-Juventus, in campo oggi alle 20.45

Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

Juventus (3-5-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi; Celik, McKennie, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti

Como-Juventus sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn e in streaming sull’App di Dazn.

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