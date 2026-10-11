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Serie A, oggi Cagliari-Juve – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Torna in campo la Juventus. Oggi, domenica 11 ottobre, i bianconeri volano in Sardegna per affrontare il Cagliari nella sesta giornata di Serie A. Prima della maxi sosta per le Nazionali, la squadra di Pisacane aveva battuto l’Udinese 1-0 in trasferta, mentre quella di Spalletti aveva superato in casa l’Atalanta per 2-0. Calcio d’inizio alle 20:45.  

Dove vedere Cagliari-Juve? La partita è trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

Nella prossima giornata di Serie A, la Juve ospiterà la Lazio allo Stadium, domenica 18 ottobre alle 20:45. Il Cagliari scenderà invece in campo lunedì 19 ottobre contro il Monza, alle 18:30. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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