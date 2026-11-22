(Adnkronos) – L’Atalanta ospita l’Inter nel big match di Serie A. Oggi, domenica 22 novembre, la Dea sfida i nerazzurri – in diretta tv e streaming – al Gewiss Stadium nel posticipo della 12esima giornata di campionato. La squadra di Sarri è reduce dalla vittoria per 1-0 in trasferta contro il Monza, mentre quella di Chivu ha battuto per 2-0 il Como a San Siro.

Nella prossima giornata di Serie A, l’Atalanta vola a Lecce, mentre l’Inter sfida il Genoa a San Siro.

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