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Serie A, Fiorentina-Como 1-2, annullato il gol del pareggio di Pongracic. Cosa è successo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Finale trilling in Fiorentina-Como al Franchi. Al 48′, in pieno recupero, con il Como in vantaggio 2-1 sui viola, arriva un calcio di punizione per la squadra di Vanoli sulla trequarti. Sul pallone va Mastantuono, cross a giro sul palo lungo dove arriva Pongracic e che al volo, incrociando, batte Butez per il 2-2. Sembra tutto regolare ma il Var chiede di attendere per un controllo del fuorigioco. Passano diversi minuti per il check del Var e alla fine l’arbitro Di Bello decreta l’annullamento della rete per off-side.  

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