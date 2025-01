Serena Rossi, arriva l’annuncio ufficiale: grande sorpresa per i fan

Bellissimo risveglio per Serena Rossi e i suoi fan: la notizia è arrivata nelle ultime ore, felicità alle stelle.

Sorriso contagioso e talento da vendere, Serena Rossi è al centro dell’attenzione mediatica. Difatti circolano voci riguardanti una possibile co-conduzione al Festival di Sanremo 2025 accanto a Carlo Conti. Ma, al momento, si tratta solamente di indiscrezioni che potrebbero essere confermate o smentite a breve.

L’attrice partenopea sta toccando il cielo con un dito, come si suole dire, tuttavia la sua gioia cela ragioni ben diverse – sebbene salire sul palco del Teatro Ariston da protagonista costituisca un ottimo motivo per rallegrarsi. Altrettanto i telespettatori, emozionati nel poterla ammirare nuovamente in tv.

A questo proposito è in arrivo una splendida sorpresa che il pubblico aspettava da tempo. Campane a festa affinché si festeggi l’avvenimento tanto atteso. Serena Rossi invita proprio tutti e così diventa un appuntamento a cui non si può mancare. Finalmente l’annuncio ufficiale: si alza il sipario, parte l’applauso.

Serena Rossi sta tornando: ecco dove la vedremo

Volto iconico delle fiction Rai, recentemente approdata in streaming con Il Treno dei Bambini, l’ex star di Un Posto al Sole è pronta per portare sul piccolo schermo il suo ‘cavallo di battaglia’. Un personaggio molto amato, caratterizzato da estrema generosità, la cui esistenza ruota intorno a storie di vita diverse.

Ebbene, il 12 gennaio Serena Rossi tornerà a vestire i panni di Mina Settembre, come riporta il sito Sorrisi e Canzoni TV. Com’è ormai noto, la protagonista è un’assistente sociale che cerca di risolvere i problemi delle persone maggiormente in difficoltà. Divisa tra il lavoro e l’amore, riuscirà a trovare stabilità?

Recentemente l’attrice stessa ha svelato qualche anticipazione riguardante la 3° stagione dinanzi le telecamere del programma tv Gli Imperdibili: “Mina farà la sua scelta tra Domenico e Claudio“. Inoltre aggiunge: “una new entry speciale sarà Fiore, giovane assistente sociale” quest’ultima interpretata da Chiara Russo (meglio conosciuta come Maria de Il Paradiso delle Signore).

Dunque collaborerà con la veterana Settembre “affiancandola in tantissime situazioni. Sarà un rapporto particolare, fatto di alti e bassi“. Si preannuncia una trama ricca, dal punto di vista narrativo, riservando persino dei colpi di scena: per esempio, Mina proverà le gioie della maternità.

Infatti si parlerebbe di un’ipotetica dolce attesa e, in ogni caso, deciderà di adottare Viola (Ludovica Nasti), una ragazzina dal passato burrascoso. Ormai non manca molto, basta attendere ancora pochi giorni e, intanto, segnare la data sul calendario: da domenica 12 gennaio, ore 21.20, su Rai1.