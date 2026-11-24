(Adnkronos) – Clamoroso ribaltone nella Coppa d’Africa: il Senegal torna ufficialmente sul tetto del continente. Oggi, 24 novembre, il Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) di Losanna ha accolto il ricorso presentato dalla nazionale senegalese contro la decisione della Confederazione Africana di Calcio (Caf), che nei mesi scorsi aveva assegnato il titolo al Marocco a tavolino. Il verdetto è arrivato all’unanimità e restituisce ai Leoni della Teranga ciò che avevano conquistato sul campo: la vittoria per 1-0 nella finale disputata a Rabat lo scorso gennaio. Una sentenza che ribalta nuovamente le sorti di una vicenda diventata uno dei casi più controversi nella storia recente del calcio africano.

Tutto era nato durante una finale ad altissima tensione. Con il risultato ancora fermo sullo 0-0, l’arbitro aveva assegnato un calcio di rigore al Marocco, scatenando la furiosa protesta della squadra senegalese. Molti giocatori avevano lasciato il terreno di gioco in segno di dissenso, dando vita a scene di grande confusione. A marzo era arrivata la clamorosa decisione della Caf: risultato ribaltato, vittoria per 3-0 a tavolino al Marocco e titolo continentale assegnato ai padroni di casa. Una scelta che aveva privato il Senegal del trofeo conquistato sul campo, aprendo un caso destinato a far discutere.

Adesso, però, la parola fine arriva da Losanna. Il Tas ha accolto il ricorso senegalese, cancellando il verdetto della Caf e ripristinando il risultato della finale. Il Marocco perde così il titolo, mentre il Senegal può finalmente festeggiare: la Coppa d’Africa torna nelle mani di chi l’aveva conquistata sul terreno di gioco.

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