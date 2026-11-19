“Avere un accesso rapido e tempestivo a cure innovative significa non solo poter ottenere migliori esiti di salute, ma spesso anche una semplificazione della vita. Auspichiamo che il manifesto proposto sia adottato e sottoscritto dalle istituzioni, ma che possa soprattutto diventare una guida per ispirare un lavoro capace di semplificare e ridurre i tempi di accesso nelle diverse regioni”. Così Eleonora Selvi, presidente di Fondazione Longevitas, ha commentato il Manifesto “Il tempo della cura” presentato all’Auditorium del Ministero della Salute a Roma durante il convegno istituzionale organizzato dalla Fondazione per un confronto sull’aderenza terapeutica e sul contributo offerto in questi termini dalle terapie ultra long-acting nelle malattie respiratorie croniche, come asma grave e poliposi nasale.