Selvaggia Lucarelli: “Chiara Ferragni non è cambiata, ecco perché non ho partecipato al doc”

(Adnkronos) – “Come rivelato non da me ma dai produttori stessi del documentario su Ferragni, ho rifiutato il loro invito a partecipare all’operazione diventando una sorta di controcanto o di antagonista o non so che. Non mi interessava per svariate ragioni che a questo punto vi racconterò”. Così Selvaggia Lucarelli spiega in breve, in una storia su Instagram, le motivazioni che l’hanno spinta a rifiutare la partecipazione in ‘Chiara’, il documentario disponibile da oggi su

Netflix

, in cui l’imprenditrice digitale ripercorre dopo due anni di silenzio il periodo più buio, quello in cui tutto è crollato: dal ‘Pandoro Gate’ – che ha avuto origine dall’inchiesta giornalistica di Lucarelli – al processo e alla fine del matrimonio da favola.

Lucarelli crede che se Ferragni “fosse cambiata, si fosse evoluta, avesse davvero preso atto di ciò che è accaduto, non avrebbe aspettato di trasformare nell’ennesimo contenuto su piattaforma la sua storia di pubblicità ingannevole usando bambini ﻿malati e perdita di reputazione”. E invece, scrive ancora, “ha passato tre anni a sottrarsi alle domande di veri giornalisti, a dire che avevano frainteso i consumatori, che lei era sempre stata in buona fede e poi alla fine si preparava da tempo alla scontata operazione ‘la mia verità’ tramite l’ennesimo documentario su piattaforma. Dicendo che però è cambiata. Come no”, conclude.

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