Secca al Lago di Garda quando arrivano le piogge?

Secca al Lago di Garda quando arrivano le piogge?. Il problema meteorologico italiano è molto preoccupante. Parliamo della siccità. Da anni ormai soffriamo le alte temperature, soprattutto in estate. La mancanza di piogge, quindi di acqua in estate, crea degli allarmi e non è da ridere anche in inverno.

Siamo andati a visitare il lago di Sirmione e abbiamo trovato questo scenario :

Secca al Lago di Garda

È tristissimo osservare come la natura si ribelli, noi inermi. Se mancano precipitazioni estive ne paghiamo dazio anche in inverno. In tutti i luoghi d’Italia da nord a sud il CNR ha confermato che la temperatura mantiene il trend dal 2021.

Per il momento non ci sono cambiamenti sullo stivale, le perturbazioni non sono imminenti e si deve solo aspettare la fine di Marzo. Potranno esserci sporadici fronti di pioggia nel Triveneto ma, solamente a fine mese scenderà pioggia abbondante su tutta la penisola, anche le tanto temute bombe d’acqua come nelle Marche nel 2022.

Una soluzione possibile, potrebbe essere quella di creare in alcune zone d’Italia delle dighe. Mega cisterne dove è possibile mantenere l’acqua piovana e, al bisogno incanalarla. Siamo noi che aiutiamo la natura, non viceversa!