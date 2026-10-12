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Scuola, Gallo (Unicredit): “Bene progetto con Save the Children, lavora su tante dimensioni, anche territoriali”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – “Noi di Unicredit abbiamo lanciato circa 20 anni fa un progetto intitolato Carta Etica per raccogliere fondi destinati ad iniziative sociali e di supporto a enti del terzo settore”. Lo ha dichiarato Stefano Gallo, Head of Territorial Development di Unicredit nel corso della presentazione del Progetto ‘Fuoriclasse in Movimento’ presso l’I.C. Ennio Morricone di Roma.  

“Volevamo qualcosa che parlasse e guardasse ai giovani, che parlasse alla scuola, all’educazione e a un tema molto importante che è quello dell’abbandono scolastico. Questo progetto concordato con Save the Children ci è piaciuto fin da subito perché lavora su tante dimensioni, fra cui quelle territoriali. Oggi siamo in una scuola, il che significa andare sull’ultimo miglio, in questo caso in una scuola di ‘frontiera’. – ha aggiunto Gallo – Questo progetto di Save the Children sta oramai andando avanti da tanti anni, è già dal 2017 che si occupa del tema dell’abbandono scolastico e del recupero dei giovani nelle scuole, quindi si tratta di un progetto collaudato anche se, bisognoso di fare un salto di qualità. Mi sembra che grazie anche al nostro contributo è stato possibile fare un primo passo importante”. 

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