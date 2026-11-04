Scudi alzati, su Kiev una nuova difesa antidrone – Notizie dall’Ucraina, Adnkronos

Sembra una frase da Star Trek, eppure è già realtà in Ucraina. Quel “Alzare gli scudi” che sa tanto di plancia dell’Enterprise, è già in funzione a Kiev. E l’idea è del consigliere presidenziale per lo sviluppo delle tecnologie difensive: uno scudo che protegge la capitale ucraina dagli attacchi, talvolta devastanti, dei Sahed iraniani o Geran russi, i droni a pilotaggio remoto è attualmente in funzione.

Ph credits: pitradwar.com – sa-35.com.

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