(Adnkronos) – L’ambasciata israeliana in Italia, con un post su X, ha denunciato nuove “scritte antisemite nel cuore di Roma, ancora una volta con il tentativo di farle passare per antisionismo”. La rappresentanza diplomatica ha pubblicato la foto della scritta “Netanyahu appeso con i suoi servi Meghnagi e Fadlun” apparsa su un muro della capitale, in riferimento al primo ministro israeliano e ai presidenti delle comunità ebraiche rispettivamente di Milano e Roma.

L’ambasciata ha quindi criticato Amnesty International, chiedendo all’organizzazione che si batte per i diritti umani se “è questa la libertà di espressione che intendete difendere? La libertà di odiare gli ebrei?”. In un altro post precedente, l’ambasciata israeliana aveva sostenuto che “Amnesty International non sta difendendo la libertà di espressione, ma la libertà di odiare. In un momento in cui gli ebrei sono vittime di odio e aggressioni in tutto il mondo, Amnesty sceglie di schierarsi dalla parte dei razzisti e degli antisemiti. L’ipocrisia è sconcertante. Amnesty è nata per proteggere le minoranze, eppure smette di farlo quando si tratta degli ebrei. Combattere l’antisemitismo è un obbligo in materia di diritti umani, non una minaccia ai diritti umani”.

Amnesty aveva espresso forti dubbi sul ddl antisemitismo, approvato dal Parlamento italiano due giorni fa. Erika Guevara Rosas, alta direttrice delle campagne e delle ricerche di Amnesty International, aveva parlato di “giornata buia per la libertà d’espressione”, dopo la decisione dell’Italia di “rendere giuridicamente vincolante la definizione operativa di antisemitismo dell’Ihra. La nuova legge si basa su una definizione che da tempo suscita serie preoccupazioni perché confonde l’antisemitismo con le critiche legittime a Israele, aumentando il rischio di forme diffuse di censura e autocensura”.

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