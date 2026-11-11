Bancali usati e nuovi
Italia

Screening neonatale esteso, Piccioli (Iss): “”Momento per capire cosa resta da fare””

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Novembre 2026
Meno di un minuto

“Le malattie rare sono tante e questo evento rappresenta un momento di confronto anche per valutare ciò che è stato fatto, ma anche e soprattutto ciò che deve essere fatto per il futuro”. CosìAndrea Piccioli, direttore generale dell’Istituto superiore di sanità nel corso dell’evento ‘Lo screening neonatale esteso tra risultati raggiunti, nuove sfide e opportunità’, promosso da Uniamo, la Federazione italiana malattie rare per celebrare i dieci anni della Legge 167/2016.

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Novembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

De Romanis: “Ora riforme strutturali, basta misure tampone come taglio accise”

4 Agosto 2026
Realtà virtuale

Realtà virtuale immersiva al Pronto Soccorso Pediatrico del Policlinico Gemelli. E i piccoli non piangono più

27 Giugno 2023

Inps, Rendiconto sociale: in 2025 in calo pensionati e assegni previdenziali liquidati

23 Giugno 2026

Una vita con Sexy Camper: parcheggi, luoghi e storie raccontate da Enrico, 365 giorni l’anno

25 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno