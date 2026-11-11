Screening neonatale esteso, Piccioli (Iss): “”Momento per capire cosa resta da fare””

“Le malattie rare sono tante e questo evento rappresenta un momento di confronto anche per valutare ciò che è stato fatto, ma anche e soprattutto ciò che deve essere fatto per il futuro”. CosìAndrea Piccioli, direttore generale dell’Istituto superiore di sanità nel corso dell’evento ‘Lo screening neonatale esteso tra risultati raggiunti, nuove sfide e opportunità’, promosso da Uniamo, la Federazione italiana malattie rare per celebrare i dieci anni della Legge 167/2016.