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Screening neonatale esteso, Bellagambi (Eurordis e Uniamo): “”Priorità per bambini e Ssn””

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Novembre 2026
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“Il modello italiano è un modello estremamente valido. Non rappresenta solo una nostra priorità per il bene dei bambini, ma vale anche per la sostenibilità dei sistemi sanitari e per la competitività di chi lavora nel mondo delle malattie rare per lo sviluppo terapeutico”. Lo ha detto Simona Bellagambi, consigliere Eurordis e delegata per l’Estero di Uniamo all’evento ‘Lo screening neonatale esteso tra risultati raggiunti, nuove sfide e opportunità”, promosso da Uniamo, la Federazione italiana malattie rare per celebrare i dieci anni della Legge 167/2016.

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