Scomparso ultraleggero con due persone a bordo: in corso ricerche a Cosenza

(Adnkronos) – Ore di apprensione in Calabria: da domenica 16 agosto i vigili del fuoco stanno intervenendo in località Fuscaldo e Falconara Albanese, nel cosentino, per la ricerca di un velivolo ultraleggero con due persone a bordo, partito da Capo d’Orlando e diretto a Sibari, del quale si sono perse le tracce.

Attivato il piano di ricerca delle persona scomparse dalla Prefettura di Cosenza.

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