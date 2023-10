Sciopero taxi, Codacons: Protesta flop, auto bianche già introvabili anche senza sciopero

Lo sciopero dei tassisti di oggi è un flop, e i cittadini non hanno avvertito alcuna differenza rispetto a qualsiasi altro giorno della settimana. Lo afferma il Codacons, che critica la protesta delle auto bianche.

Lo sciopero è un fallimento non certo perché molte sigle sindacali non hanno fornito adesione alla protesta, ma perché i taxi sono già abitualmente introvabili nelle principali città italiane – spiega l’associazione – La carenza di auto bianche in Italia e la totale inadeguatezza dell’offerta rispetto alla domanda fa si che nessuno si sia accorto dello sciopero odierno, che non ha creato ripercussioni particolari sugli utenti.

Resta in ogni caso inquietante notare come i tassisti siano totalmente allergici a qualsiasi misura tesa ad aumentare il servizio in favore dei cittadini, e continuino imperterriti a difendere il proprio oligopolio nonostante tutte le evidenze che attestano come i taxi siano assolutamente insufficienti in Italia – conclude il Codacons.