Italia
Sciopero generale, falò davanti al Duomo di Milano dopo corteo studentesco: “”Se non cambierà
Il corteo per lo sciopero generale degli studenti di Milano è arrivato a piazza Duomo cantando ‘Bella ciao’, canzone che poi diversi giovani hanno continuato a intonare dopo essersi arrampicati sul monumento di Vittorio Emanuele. Al termine del corteo studentesco è stato appiccato un falò dimostrativo davanti al sagrato del Duomo a Milano: sono stati bruciati dai giovani un grosso cartellone con scritto ‘carovita e scuole che crollano’.