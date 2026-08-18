Scioperi, anche settembre mese caldo: dai treni ai trasporti, tutte le date

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Settembre si preannuncia ancora un mese caldo, almeno sul fronte degli scioperi. E il settore più interessato, con impatti a ricaduta sugli utenti, sarà quello dei trasporti, dalle ferrovie agli aerei passando per i mezzi pubblici. Le date da segnare, in particolare, sono quelle a cavallo tra il 7 e l’8 settembre per chi deve prendere il treno, il 30 settembre per chi dovrà volare, mentre il Tpl sarà protagonista di una lunga lista di proteste sparse un po’ in tutta Italia, con una particolare concentrazione nella giornata del 15. E in tutto questo, da tenere a mente c’è anche la data dello sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da Csle con l’adesione di Fi-si, per l’intera giornata del 26 settembre, con possibili disagi in tutti i settori, dalla scuola alla sanità, dai trasporti ai benzinai al pubblico impiego.

Andiamo con ordine. Chi deve prendere il treno, dovrà fare i conti con lo sciopero nazionale di 24 ore, tra il 7 e l’8 settembre, in particolare dalle ore 21.18 del 7 alle ore 21.17 dell’8, quando a incrociare le braccia sarà il personale di macchina e di bordo di Gruppo Fs, Mercitalia Rail, Trenitalia e Trenitalia Tper Scarl aderente alla mobilitazione proclamata da Assemblea Nazionale Pdm/pdb; nella stessa giornata, gli scioperi proclamati da Sgb e Cub trasporti e da Cat coinvolgeranno anche il trasporto merci e, in generale, le aziende che svolgono attività ferroviaria.

Sciopero che rischia di avere una ‘coda’ con possibili ulteriori disagi a causa dello sciopero di 24 ore in ‘casa’ Rfi, tra il 10 e l’11 settembre, che coinvolgerà il personale della manutenzione, amministrativo e di ingegneria di Rfi Doit ut Sud a Verona (dalle ore 21 del 10 alle ore 20.59 dell’11/9), proclamato da Orsa Ferrovie e Slm Fast. Dal pomeriggio del 10 a quello dell’11 settembre c’è anche lo sciopero nazionale dei lavoratori di Captrain Italia, ovvero del trasporto merci su rotaia, proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti.

La giornata no del trasporto aereo sarà invece quella del 30 settembre con lo sciopero nazionale di Techno Sky (la società di Enav responsabile della gestione e della manutenzione hardwaree software dell’intera gamma di impianti e sistemi utilizzati per l’erogazione dei servizi di assistenza al volo) dalle ore 13.00 alle 17.00, e lo sciopero nazionale Enav, nella stessa fascia oraria. Entrambi proclamati da Uiltrasporti.

Qualche disagio potrà crearlo anche lo sciopero del 13 settembre proclamato da Usb Lavoro privato che, dalle ore 11 alle 15, coinvolgerà il personale di Toscana Aeroporti, Gh Toscana e Consulta negli scali di Pisa e Firenze. Nella stessa giornata del 13 settembre, sciopereranno gli istituti di vigilanza di diversi scali: Roma Fiumicino, Varese e Torino. Per rimanere in tema di trasporto aereo, da segnalare ancora, l’11 settembre, lo sciopero nazionale di Poste Air Cargo dalle ore 00.00 alle ore 04.00, proclamato da Filt Cgil, Anpac, Anp, Fit Cisl, Uiltrasporti.

Capitolo Tpl. Sul fronte del trasporto pubblico locale, diverse le date da segnalare. Si inizia il 4 settembre con lo sciopero di Atm a Genova che interesserà il servizio urbano ed extraurbano dalle ore 9.30 alle 17 (Cub trasporti). Il 5 settembre tocca a Venezia: lo stop di 4 ore, dalle ore 16 alle 20, dei lavoratori di Atvo è stato proclamato unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil e Faisa Cisal. Il 7 settembre la protesta arriva a Vicenza (Cub trasporti), per l’intera giornata nel rispetto delle fasce di garanzia; il 10 settembre sarà la volta di Trento (dalle ore 11.00 alle ore 15.00) e Foggia (dalle ore 8.30 alle ore12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30). Il 14 settembre si fermerà il trasporto pubblico a Bergamo (Arriva Italia), la protesta indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal si svolgerà dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Giornata nera del Tpl, il 15 settembre. In quella stessa data la protesta interesserà Firenze Autolinee Toscana (da inizio servizio alle ore 4.15, dalle 8.14 alle 12.30 e dalle 14.29 a fine servizio); Ravenna (Start Romagna) dalle ore 8.30 alle ore 12.00; Napoli (Anm) dalle ore 12.45 alle ore 16.45 del personale area ferro; Prato (Autolinee Toscane) da inizio servizio alle ore 4.15, dalle 8.14 alle 12.30 e dalle 14.29 a fine servizio; di nuovo Venezia (Atvo) per l’intera giornata e Pisa (Autolinee Toscane) dalle ore 17.30 alle ore 21.30. Il 22 settembre la protesta di settore riguarderà invece l’Umbria (Busitalia Sita Nord), con fasce garantite a Perugia e Spoleto dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 15.00, a Terni dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 12.30 alle 15.30, e per i servizi ferroviari dalle 5.45 alle 8.45 e dalle 11.45 alle ore 14.45.

Chiuso il capitolo trasporti, tra le altre mobilitazioni da segnalare nel mese di settembre, quella del 12 con lo sciopero nazionale dei Vigili del Fuoco proclamato da Uil Fp, con la seguente articolazione: personale operativo turnista in servizio nelle sedi aeroportuali, dalle ore 15.00 alle ore 18.00; personale operativo turnista, intero turno di lavoro, personale operativo e tecnico – amministrativo a servizio giornaliero, intera giornata lavorativa. Dal 23 al 29 settembre ci sarà infine lo sciopero nazionale delle Unioni Camere Penali Italiane.

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