Scioperi, a dicembre proteste per taxi, bus, treni e scuola: venerdì 4 è la data ‘nera’

(Adnkronos) – Il mese di dicembre si aprirà con uno sciopero generale, quello in programma venerdì 4, per proseguire attraverso un fitto calendario di proteste nazionali tra le quali quella dei taxi il 15, dell’autotrasporto e della scuola il 18. Andiamo con ordine, a partire dallo sciopero generale di 24 ore proclamato per venerdì 4 dicembre dai sindacati autonomi: Cub, Sgb, Adl Varese, Si Cobas, Sbm, Sgc e Unicobas con l’adesione di Slai Cobas, Fao Cobas, Slai Prol Cobas, Al Cobas, Orsa, Fi-si, Usb, Dlf Cobas.

La mobilitazione riguarderà tutte le categorie pubbliche e private, in vista, quindi, disagi su più fronti per i cittadini, trasporti compresi. Per quanto riguarda i treni, in particolare, i disagi potranno iniziare dalle ore 21.00 di giovedì 3 dicembre per estendersi fino alle ore 21 di venerdì 4, e bisogna tenere presente che la protesta può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Per quanto riguarda il trasporto aereo, le fasce protette sono dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21.

Nel giorno dello sciopero generale, inoltre, sono in programma anche manifestazioni e cortei a Milano, Bergamo, Torino, Genova, Bologna, Trento, Firenze, Roma, Napoli, Catania e Palermo. Al centro della mobilitazione, la richiesta di aumentare salari e pensioni; sanità, scuola e welfare; diritti, sicurezza e libertà sindacali; no al riarmo. Nella stessa giornata è stato proclamato lo sciopero generale anche da Usi 1912, per l’intera giornata.

Sciopero generale a parte, nel mese di dicembre tornano anche le temute proteste degli autotrasportatori. Lo sciopero nazionale di settore è proclamato da Usb per il 18 dicembre, dalle ore 00.00 alle ore 24.00.

A nulla sono valsi gli incontri al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tanto che per il 15 dicembre resta in calendario lo sciopero generale dei taxi, che si fermeranno dalle ore 8.00 alle ore 22.00. Una protesta ampia e condivisa, vista la lista delle sigle che hanno proclamato la mobilitazione: Uti, Ugl Taxi, Federtaxi Cisal, Claai, Fast Confsal Taxi, Usb Taxi, Filt Cgil Taxi, Atlt, Consultaxi, Sul Taxi, Ati Taxi, Uritaxi, Orsa Taxi, Unimpresa, Sitan, Satam, Tam, Uiltrasporti.

Per quanto riguarda i treni, da segnare la data del 16 dicembre, quella dello sciopero nazionale in casa Italo: dalle ore 9.01 alle ore 16.59, quello proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl Ferrovieri, e dalle ore 3.00 del 16 dicembre alle ore 2.00 del 17 quello proclamato da Uiltrasporti. Nella stessa giornata scioperano le Ferrovie del Sud Est a Lecce, dalle ore 8.30 alle ore 12.29. Il 17 dicembre, invece, la mobilitazione interesserà il settore degli appalti ferroviari: proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Orsa, lo sciopero prevede l’astensione di mezzo turno per ogni turno di lavoro.

Da segnalare anche gli scioperi che interessano il settore del trasporto aereo che, per quanto locali, potrebbero causare disagi a cascata: il 15 dicembre quello dei dipendenti Enav di Bologna dalle ore 00.00 alle ore 24.00 (Uiltrasporti); il 14 dicembre quelli di Adr Security a Fiumicino (dalle ore 10.00 alle ore 18.00) e i lavoratori di Aviation Service dalle ore 00.00 alle ore 24.00 a Fiumicino e Ciampino.

Proteste locali anche per il Tpl. Il 14 dicembre si fermano i lavoratori di Autolinee Romano Regionali Spa e Fratelli Romano Spa a Crotone dalle ore 10.59 alle ore 14.59; disagi a Cosenza per lo sciopero Fata Srl dalle ore 10.59 alle ore 14.59. Il 15 dicembre la protesta interesserà il trasporto pubblico di Casale Monferrato (Amc) dalle ore 9.00 alle ore 11.30, mentre il 16 dicembre toccherà ai trasporti di Genova (Amt) dalle ore 11.30 alle 15.30 e a quelli di Napoli dove a incrociare le braccia saranno i lavoratori di Air Campania per l’intera giornata nel rispetto delle fasce di garanzia.

Scuola al centro dello sciopero nazionale proclamato per l’intera giornata da La Voce dei Giusti per il 18 dicembre. A interessare le scuole di Fiumicino, anche se indirettamente, sarà lo sciopero del 15 dicembre dei lavoratori del trasporto scolastico: sarà garantito al mattino per l’entrata della scuola, dopo di che i lavoratori incroceranno le braccia. Per quanto riguarda gli atenei, il 15 dicembre sciopererà dalle ore 8.30 alle ore 10.30 il personale tecnico-amministrativo e Cel (Collaboratori ed esperti linguistici) dell’università di Bologna Alma Mater Studiorum.

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