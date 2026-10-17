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Scintille a Ballando, Bocchi balla e Mariotto sbadiglia. Interviene Pernice: “Non capisci niente di ballo”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Giovanni Pernice non le manda a dire e risponde a tono a Guillermo Mariotto. Scintille nella nuova puntata di Ballando con le stelle dopo l’esibizione di Pernice con Noemi Bocchi con un valzer che ha ‘addormentato’ il giurato. Arrivato il suo momento di commentare, Mariotto ha finto uno sbadiglio e ha accusato il maestro di ballo di essersi “inguaccerizzato”, in riferimento alla sua compagna Bianca Guaccero. “Non sei presente, non sei tu. Non hai la cazzimma di fronteggiare La Rocca come si deve. Fa il tuo compitino e via…”, ha esclamato Mariotto mettendo i due maestri a confronto. 

Una provocazione a cui Pernice ha risposto senza mezzi termini: “Ho imparato anche io negli anni a conoscere Mariotto e non faccio più caso a ciò che dice. Questo è ballo puro cosa che forse tu…, ovviamente, non sei in grado di capire. Qui ad ognuno il suo, lui è un professionista nel suo lavoro e io nel mio”, ha replicato il maestro di ballo, chiarendo che c’è differenza tra un paso doble – portato in scena nella terza puntata da La Rocca – e il suo valzer. “La cazzimma ci sarà quando serve, in un valzer non serve. Poi se non ti è piaciuto, mi dispiace”.  

“Finalmente un po’ di sangue e arena”, aggiunge ironicamente Matano pungendo il maestro di ballo. “Allora se qualcuno dà un commento negativo allora sei un giudice disastroso”, in riferimento allo screzio con Eugenio Finardi, “dovete starci, siamo noi la giuria. Però non dire che non ne capisce niente perché è qui dalla prima puntata”, dice ricordando che Mariotto è al tavolo dei giurati da 21 anni. Parole che non hanno distolto il giudice: “È noioso”, continua a ripetere Mariotto bocciando il ballo.  

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