Schlein a Cagliari, accolta da slogan ‘Palestina libera – Video

(Adnkronos) – Elly Schlein è arrivata all’appuntamento al Teatro Massimo di Cagliari per l’incontro pubblico con Alessandra Todde. Non ha avuto tempo per parlare coi cronisti poi è stata colta di sorpresa da un gruppo di manifestanti con bandiere che urlavano “Palestina libera” e “Cessate il fuoco”. C’è stato qualche attimo di tensione ma ha fatto in tempo a chiarire la sua posizione. “Chiediamo il cessate il fuoco da ottobre – ha risposto – e abbiamo ottenuto che la Camera votasse la mozione del Pd nel passaggio parlamentare di pochi giorni fa”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

