ROMA (ITALPRESS) – Dopo oltre nove anni in cella, Francesco Schettino, ieri sera, ha lasciato il carcere di Rebibbia dove era detenuto dal maggio del 2017. La notizia è riportata dal Quotidiano Nazionale.

L’ex comandante della nave da crociera Costa Concordia, condannato in via definitiva a 16 anni e 1 mese per il naufragio del 13 gennaio 2012 davanti all’isola del Giglio in cui morirono 32 persone, ha ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali.

La decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma è arrivata “al termine di un esame rigoroso del percorso rieducativo e della condotta tenuta nella detenzione”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).