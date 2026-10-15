Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Scerni, dramma nella cantina sociale: giovane operaio muore a 23 anni mentre pulisce le vasche

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Tragedia nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 5.30, nella cantina sociale San Panfilo di Scerni (Ch), dove un operaio di 23 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro. Secondo le prime informazioni, il giovane era impegnato in operazioni di pulizia delle vasche utilizzate per la lavorazione del vino quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe caduto, perdendo successivamente i sensi.  

Tra le ipotesi al vaglio vi è quella di un’intossicazione dovuta alle esalazioni di anidride carbonica, ma la dinamica dell’accaduto resta da chiarire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Trump “Controllo Usa sul Venezuela potrebbe durare anni”

8 Gennaio 2026

Imprese e tecnologia, uno studio “Necessario new deal delle competenze”

7 Settembre 2024

Sinner, dal tennis allo spazio: Jannik diventa… un asteroide

16 Giugno 2026

Mafia, colpo al clan Senese a Roma. 18 arresti per droga e tentato omicidio

6 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno