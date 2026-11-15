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Scende dall’auto dopo un diverbio e viene investito, 36enne morto nel Mantovano

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Novembre 2026
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(Adnkronos) –
Un uomo di 36 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto lungo la strada provinciale 482 all’altezza di Libiola, frazione di Serravalle a Po, nel Mantovano. L’incidente è avvenuto sabato sera intorno alle 20 quando il 36enne, moldavo, secondo una prima ricostruzione sarebbe sceso dalla sua auto in seguito a un diverbio per motivi di viabilità ed è stato investito da un’auto che procedeva in senso opposto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno tentato invano di rianimare il 36enne. La salma è stata portata presso la camera mortuaria di Mantova a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. 

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