Scelta Martina De Ioannon a Uomini e Donne: chi è? Svelato il nome sul web

Chi è la scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne? Sul web, spunta il nome del corteggiatore che ha conquistato la tronista.

Chi è la scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne? La scelta ufficiale non è ancora arrivata, ma sul web, circola un’indiscrezione bomba lanciata da Alessandro Rosica che, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha svelato il nome del corteggiatore con cui la tronista dovrebbe lasciare la trasmissione di Maria De Filippi.

Dopo aver partecipato a Temptation Island con l’ex fidanzato Raul a cui ha detto addio alla fine dell’avventura nel programma, Martina ha accettato di mettersi subito in gioco partecipando a Uomini e Donne dove, dopo aver conosciuto diversi corteggiatori, ha scelto di dedicarsi soprattutto a Ciro e Gianmarco tra i quali sceglierà il ragazzo con cui costruire una storia fuori dalla trasmissione.

Scelta Martina De Ioannon: chi potrebbe scegliere la tronista di Uomini e Donne

Nonostante il web sia convinto che la scelta di Martina De Ioannon sarà Ciro Solimeno, secondo un’indiscrezione bomba lanciata da Alessandro Rosica, la tronista avrebbe confidato agli amici che sceglierà Gianmarco. Per il momento, però, si tratta di un’indiscrezione non confermata. Nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 17 dicembre 2024, infatti, Martina non ha affatto parlato di scelta ed è dunque probabile che tutto venga rimandato al 2025 quando Uomini e Donne riaprirà i battenti dopo la pausa natalizia.

Nel corso della registrazione del 17 dicembre, nel frattempo, Martina ha chiesto di ballare con Ciro e, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, i due erano molto vicini evidenziando un grosso feeling. Nel corso della registrazione, inoltre, Maria De Filippi ha mandato in onda il filmato dell’esterna in cui, inizialmente, erano molto distaccati per poi sciogliersi e riavvicinarsi.

Martina, per provare a smuovere la situazione, gli ha anche dedicato una canzone e, tale gesto, ha fatto piacere a Ciro che, nelle ultime settimane, ha avuto tanti dubbi sull’interesse della tronista nei suoi confronti. Un’esterna, quella di Martina e Ciro che ha infastidito Gianmarco che, tuttavia, non ha avuto reazioni eccessive preferendo il silenzio.

L’unico momento in cui è intervenuto, come ha scritto Lorenzo Pugnaloni, è stato quello in cui ha detto alla tronista che potrebbe dirle di no qualora lo scegliesse.