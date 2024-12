Scelta Martina a Uomini e Donne, il colpo di scena sulla tronista: cosa accadrà in studio

Risvolto inaspettato per il trono di Martina, nessuno avrebbe creduto possibile un simile epilogo sulla sua scelta.

La scelta di Martina De Ioannon potrebbe essere un vero colpo di scena a Uomini e Donne, la ragazza è arrivata nel programma di Maria De Filippi spiegando che era intenzionata a trovare l’amore. Ha chiarito che non voleva “una storiella così” ma qualcosa di serio. Così si è impegnata a conoscere i vari corteggiatori arrivati per lei fino a concentrare la sua attenzione solo su Ciro e Gianmarco. Eppure potrebbe esserci un risvolto inaspettato.

La giovane tronista – secondo le ultime anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni – sappiamo che “c’è stata” al bacio che le ha dato Gianmarco. Il ragazzo l’ha baciata e lei praticamente non si sarebbe tirata indietro, cosa che ha fatto infuriare non poco Ciro.

Scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne, cosa accadrà

Martina De Ioannon ha deciso di restare solo con due corteggiatori: Ciro e Gianmarco, anche se al momento il pretendente napoletano pare abbia lasciato il programma. Secondo quanto riportato dalle anticipazioni di Pugnaloni, il corteggiatore partenopeo lascerà lo studio dopo aver visto il bacio della tronista con Gianmarco.

Intanto c’è chi crede che la sua non sarà una scelta sentita. A dirlo è stata Deianira Marzano secondo cui la giovane tronista potrebbe scegliere “tanto per far vedere”. L’esperta di gossip è certa che “non durerà” e che il suo sarà un flop. Parole molto forti quelle della Marzano che si scontrano con le opinioni di tanti telespettatori, convinti che la ragazza sia davvero molto presa dai due corteggiatori.

Intanto proprio Ciro recentemente in un’intervista aveva raccontato che Martina dovrebbe sceglierlo, è arrivato il momento in cui ha mostrato il suo essere al 100% e si aspettava di essere la scelta. Questo lo diceva prima del bacio con Gianmarco, ora bisognerà capire se il corteggiatore napoletano tornerà o se la tronista andrà a cercarlo – cosa che si aspettano tutti – e vedere quando la tronista deciderà di scegliere.

Quel momento, stando a come stanno andando le cose a Uomini e Donne, potrebbe essere vicino e il pubblico è già diviso tra chi fa il tifo per Ciro e chi per Gianmarco. Non ci resta che aspettare e vedere cosa accadrà.