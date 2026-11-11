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Scavuzzo (Comune Milano): “Fiducia dei cittadini è alla base della democrazia”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Novembre 2026
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“La fiducia dei cittadini nell’istituzione è alla base della nostra democrazia e quindi ricostruirla significa investire in quella che è la credibilità e l’autorevolezza degli enti privati e degli enti pubblici che hanno al centro il rispetto per il diritto e garantire il diritto a una informazione trasparente, pulita e certificata”: così Anna Scavuzzo, vicesindaca del Comune di Milano, a margine del Brand Journalism Festival che si è tenuto a Milano.

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