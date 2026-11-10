Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Scavo (Ipsos Doxa): “Calo verticale della fiducia nei confronti dei media”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Novembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Abbiamo realizzato per il secondo anno consecutivo un’indagine per il Brand Journalism Festival. Quello che emerge è un Paese veramente in rotta di collisione con il proprio sistema mediatico. La fiducia nei media è in calo verticale, tutte le fonti di informazione registrano un calo di fiducia”. Così Andrea Scavo, direttore di Ipsos Doxa Public Affairs, a margine del Brand Journalism Festival che si è tenuto a Milano. L’evento ha riunito giornalisti, editori, imprese e istituzioni per discutere di come ricostruire il rapporto tra media, imprese e cittadini. Nel corso del Festival è stata presentata la ricerca di Ipsos Doxa sulla fiducia degli italiani nei media: “il 65% degli italiani conferma anche quest’anno un calo generalizzato nella fiducia verso i media negli ultimi anni”, ha sottolineato Scavo. Un fenomeno importante riguarda le bolle informative, in crescita: “Gli italiani non riescono a cercare fonti di informazione al di fuori della propria cerchia, delle proprie opinioni e hanno anche difficoltà a dialogare con persone che hanno opinioni diverse”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Novembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Incidente al Rally 1000 Miglia, auto esce di strada: spettatore travolto e ucciso

5 Settembre 2026

Premio Fair Play Menarini, Paganelli: “Da trent’anni celebriamo i valori delle vere vittorie”

2 Luglio 2026

La sanità del futuro passa da Milano, le nuove frontiere presentate da Medtronic

25 Giugno 2026

Internazionali, Medvedev batte Landaluce e raggiunge Sinner in semifinale

14 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno