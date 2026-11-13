Scandalo Nvidia, Trump aveva chiamato Huang per dirgli di non cedere: il retroscena

(Adnkronos) – Il presidente americano, Donald Trump, martedì ha chiamato l’amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, prima che lasciasse il suo incarico, esortandolo a resistere e a mantenere il suo posto. E’ quanto riferiscono due persone informate al New York Times, sottolineando che si tratta solo dell’ultimo caso in cui Trump ha difeso Huang anche dopo che le agenzie di intelligence statunitensi avevano concluso che intrattenesse una relazione con una donna ritenuta una spia cinese.

Secondo quanto riportato dal New York Times, il presidente Trump era stato avvertito almeno due volte della relazione di Huang con una imprenditrice cinese, identificata come Alice Huang. Le agenzie di intelligence Usa hanno stabilito che la donna era stata reclutata dal ministero per la Sicurezza dello Stato cinese. In entrambe le occasioni, Trump non ha preso alcun provvedimento. Anzi, a maggio ha portato Huang con sé durante un viaggio in Cina. Nei giorni scorsi il presidente Usa ha elogiato pubblicamente Huang, esprimendo solidarietà nei suoi confronti e definendolo una “leggenda”.

Huang e il segretario al Commercio americano Howard Lutnick sono stati convocati per testimoniare il prossimo 3 dicembre davanti alla commissione Bancaria del Senato. A convocarli è stato il senatore repubblicano della South Carolina, Tim Scott, dopo che il coinvolgimento di Huang con Alice Huang ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza nazionale. “Le recenti notizie sollevano gravi preoccupazioni per la nostra sicurezza nazionale e per la protezione di tecnologie statunitensi sensibili”, ha scritto Scott sui social media, aggiungendo che “il popolo americano merita delle risposte”.

I leader del Congresso di entrambi gli schieramenti politici hanno espresso il loro sostegno all’iniziativa di ascoltare direttamente Huang in merito al suo legame con l’imprenditrice. Scott ha chiesto a Huang di presentarsi spontaneamente il 3 dicembre e, secondo fonti informate citate dal New York Times, l’ex Ceo di Nvidia ha ingaggiato avvocati che in passato hanno rappresentato dirigenti coinvolti in indagini governative.

Intanto continuano le richieste bipartistan di chiarire se sia stata compromessa la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Il senatore di New York Chuck Schumer, leader dei Democratici, ha scritto su X che il Congresso deve “esigere risposte” da Huang e ha sollecitato l’amministrazione Trump a “rispondere del proprio operato una volta venuta a conoscenza della relazione tra Huang e una presunta risorsa dell’intelligence cinese”. Il dipartimento guidato da Lutnick era tenuto a valutare i rischi per la sicurezza nazionale legati alle aziende prima che l’amministrazione Trump autorizzasse Nvidia a vendere chip avanzati alla Cina. Anche i principali esponenti democratici di due commissioni del Congresso hanno scritto a Lutnick, comunicando che stanno indagando sulla vicenda.

La senatrice del Massachusetts Elizabeth Warren, massima esponente democratica nella commissione bancaria, ha dichiarato che le dimissioni di Huang “non assolvono né lui, né altri dirigenti, né l’azienda nel suo complesso dalla responsabilità di aver messo a rischio la nostra sicurezza nazionale o di aver potenzialmente violato le nostre leggi”. In una nota, ha aggiunto che l’azienda deve ancora “fornire risposte al Congresso” e ha chiesto che i funzionari dell’amministrazione Trump “garantiscano che la nostra tecnologia avanzata non alimenti l’apparato militare cinese”.

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