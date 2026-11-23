Scandalo Nvidia: Huang reintegrato nell’incarico di presidente e ad. Trump: “Decisione giusta e opportuna”

(Adnkronos) –

Nvidia ha annunciato oggi che, con effetto immediato, Jensen Huang è stato reintegrato nella carica di Presidente e Amministratore Delegato e come membro del Consiglio di Amministrazione. Lo comunica l’azienda con una nota.

“Il Consiglio di Amministrazione – si legge – ha votato all’unanimità per la reintegrazione del signor Huang a seguito di una serie di discussioni e incontri con lui, dopo i quali il Consiglio si è dichiarato soddisfatto della sua franchezza e della sua capacità di guidare Nvidia. Nel processo decisionale, il Consiglio ha ricevuto pareri da alti funzionari del governo degli Stati Uniti e, sulla base di tali pareri, è fiducioso che la reintegrazione del signor Huang non comporti alcun rischio per la sicurezza nazionale”.

Circa due settimane fa, proprio il consiglio di amministrazione dell’azienda aveva accettato le dimissioni di Huang, presentate in seguito ad alcune indiscrezioni su una serie di relazioni extraconiugali, tra le quali quella intrattenuta una con una donna che avrebbe potuto collaborare con l’intelligence cinese, e un’altra con una sua diretta sottoposta.

Subito dopo l’annuncio le azioni di Nvidia hanno registrato un balzo del 29% nelle contrattazioni pre-apertura. Sulla decisione è intervenuto anche il presidente Donald Trump: “Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha preso la decisione giusta e opportuna, riportando Jensen Huang alla carica di amministratore delegato”, ha scritto su Truth Social, come riporta la Cnn. “Il Paese ha bisogno della leadership di Jensen in Nvidia per garantire il successo e la prosperità non solo dell’azienda, ma dell’intera economia americana”.

E poi ancora: “Il governo degli Stati Uniti non ha motivo di ritenere che il ritorno di Jensen in Nvidia comporti rischi per la sicurezza nazionale. Il procuratore generale degli Stati Uniti ha confermato che il governo americano non dispone di prove che Huang abbia tenuto condotte illecite”. Il presidente ha inoltre sostenuto che Nvidia “dovrebbe proseguire la sua approfondita indagine interna sul rispetto delle norme statunitensi sui controlli alle esportazioni, per assicurarsi di adempiere ai propri obblighi di legge e al proprio dovere patriottico di tutelare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti”.

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