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Scalata alla Lazio, la Procura Generale ricorre in Cassazione contro le assoluzioni degli ex capi ultras

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
La procura generale della Corte di Appello di Roma ricorre in Cassazione contro le assoluzioni dello scorso maggio nei confronti degli ex capi ultras imputati nel processo sulla scalata della Lazio che sarebbe avvenuta a cominciare dal 2005. “Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione” le ragioni per le quali la sostituta procuratrice generale Vittoria Bonfanti chiede alla Cassazione di annullare la sentenza con rinvio “per una nuova pronuncia”.  

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