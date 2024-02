Savatteri: “I segreti del successo di ‘Makari’? Leggerezza, genere giallo e la Sicilia”

(Adnkronos) – "La leggerezza della fiction, il genere commedia mixata con il giallo poliziesco, l'affezione ai personaggi e alle loro storie, i paesaggi caldi della Sicilia": sono questi gli ingredienti del successo di 'Makari' – quattro milioni di telespettatori e di gran lunga il programma più visto ieri in prima serata, quando è andata in onda su Rai1 la prima puntata della terza serie – secondo lo scrittore Gaetano Savatteri, autore dei romanzi da cui la fiction è tratta, intervistato dalla AdnKronos. "La ricetta del successo, ovviamente, va completata con la bravura degli attori, dei registi e degli sceneggiatori – aggiunge Savatteri – Vedo anche che sui social si registra una forte partecipazione alle vicende e ai profili dei personaggi di 'Makari', che direi brillano di luce propria. E poi, certi paesaggi assolati e colorati fanno già pensare, in questo inverno, alla prossima estate; fanno venire voglia di sole, di mare e, perché no?, anche voglia di Sicilia". (di Enzo Bonaiuto) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

